Зинедин Зидан рассматривается на пост тренера сборной Франции после ЧМ-2026

Французские СМИ сообщают, что легендарный Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Действующий наставник сборной Дидье Дешам ранее заявил, что мундиаль станет для него последним. Зидан считается главным кандидатом на его место. 53-летний тренер уже внимательно изучает матчи Лиги 1 и европейских клубов, анализирует тактику и формирует видение будущего стиля сборной - гибкого, современного, но с сохранением французского почерка.

На клубном уровне Зидан дважды возглавлял "Реал Мадрид" (2016–2018, 2019–2021), трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды выигрывал Суперкубок страны.

Его назначение может объединить игроков разных поколений и задать новый курс для сборной Франции на крупных международных турнирах.


