В Сокулукском районе задержали подозреваемых в серийных кражах

В Сокулукском районе задержали группу лиц по подозрению в совершении серийных краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию обратились жители села Кожомкул. Они сообщили о неизвестных лицах, которые в августе тайно проникали в их дома и похищали денежные средства, ювелирные изделия и другое имущество.

Все заявления граждан зарегистрированы, по каждому факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК КР.

В ходе комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий были задержаны подозреваемы М.А., 2005 года рождения; К.Б., 2000 года рождения; А.К., 2004 года рождения, которые были водворены в ИВС. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием установлено шесть фактов краж, совершённых указанными лицами, по которым изъяты вещественные доказательства.

Также проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям в других районах Чуйской области и в городе Бишкек.

Расследование продолжается.


задержание, кража, Чуйская область
