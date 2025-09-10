Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 101.55 - 102.50

Председательство РАТС ШОС перешло от Кыргызстана к Пакистану

256  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя ГКНБ Курванбек Авазов рассказал журналистам о результатах 44-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской Организации Сотрудничества.

"Разработаны дополнительные механизмы противодействия финансированию терроризма, сепаратизма и экстремизма, а также информационного обмена. По инициативе Кыргызской Республики приняты решения в целях пресечения перемещения членов террористических, сепаратистических и экстремистических организаций через территорию государственных членов ШОС, а также использования цифровых доказательств в уголовном судопроизводстве. Достигнута договоренность о проведении в 2026 году совместных информационных мероприятий против международных террористических организаций.

В целях развития сотрудничества запланировано проведение экспертных мероприятий, в том числе практического семинара в сфере противодействия использования сети интернет в террористических, сепаратистических и экстремистских целях. Председательство Совета РАТС ШОС на очередной период перешло от Кыргызской Республики к Исламской Республике Пакистан"- заявил Авазов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450448
Теги:
ГКНБ, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  