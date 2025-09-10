Председательство РАТС ШОС перешло от Кыргызстана к Пакистану

Заместитель председателя ГКНБ Курванбек Авазов рассказал журналистам о результатах 44-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской Организации Сотрудничества.

"Разработаны дополнительные механизмы противодействия финансированию терроризма, сепаратизма и экстремизма, а также информационного обмена. По инициативе Кыргызской Республики приняты решения в целях пресечения перемещения членов террористических, сепаратистических и экстремистических организаций через территорию государственных членов ШОС, а также использования цифровых доказательств в уголовном судопроизводстве. Достигнута договоренность о проведении в 2026 году совместных информационных мероприятий против международных террористических организаций.

В целях развития сотрудничества запланировано проведение экспертных мероприятий, в том числе практического семинара в сфере противодействия использования сети интернет в террористических, сепаратистических и экстремистских целях. Председательство Совета РАТС ШОС на очередной период перешло от Кыргызской Республики к Исламской Республике Пакистан"- заявил Авазов.