ГКНБ анонсировал создание Центра борьбы с транснациональной преступностью

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев принял членов Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

Ташиев поздравил участников с успешным завершением 44-го заседания Совета РАТС ШОС под председательством Кыргызской Республики, которое стало значимым шагом в укреплении сотрудничества государств-членов ШОС в сфере безопасности и подтверждением коллективной решимости в противодействии терроризму, экстремизму и сепаратизму, а также открыло цикл официальных мероприятий в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества в 2025-2026 годах.

Кыргызская Республика подчеркнула свою приверженность принципам борьбы с международным терроризмом, отметив ключевую роль РАТС ШОС в координации совместных усилий. Среди приоритетных направлений были выделены усиление обмена информацией, противодействие использованию террористами современных технологий, включая искусственный интеллект и киберпространство, проведение совместных учений, а также профилактика радикализации.

Особое внимание было уделено созданию новых структур в рамках ШОС, включая Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке. Кыргызстан выразил готовность оперативно организовать его работу и внести значительный вклад в модернизацию механизмов региональной безопасности.

Отмечено, что в результате последовательной работы спецслужб и правоохранительных органов в Кыргызской Республике достигнуты значительные успехи, искоренена организованная преступность, тесно связанная с международными террористическими и экстремистскими структурами.

Кыргызстан намерен и далее активно способствовать укреплению региональной стабильности, развивать солидарность и партнёрство в рамках ШОС, объединяя усилия в противодействии современным вызовам и угрозам.