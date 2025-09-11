Определился основной поставщик ГСМ для "Кумтор Голд Компани"

Закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани" и государственное предприятие "Кыргызская нефтяная компания" заключили соглашение, согласно которому "Кыргызская нефтяная компания" становится основным поставщиком горюче-смазочных материалов для горнодобывающей компании.

Представители государственного предприятия "Кыргызская нефтяная компания" побывали на Балыкчинской перевалочной базе, где ознакомились с имеющейся материально-технической базой для хранения и перевозки нефтепродуктов.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 1 июля 2025 года №384 государственное предприятие "Кыргызская нефтяная компания" при Государственном агентстве по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики определено генеральным поставщиком горюче-смазочных материалов и иных видов нефтепродуктов для нужд государственных предприятий и хозяйственных обществ, где 50 и более процентов доли участия в уставном капитале принадлежат государству, в том числе их дочерних хозяйственных обществ, в ряде сфер, включая горнодобывающую.