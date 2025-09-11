Погода
В Бишкеке открылся центр по производству семян овощных культур

На базе учебно-опытного хозяйства Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина в Сокулукском районе Чуйской области состоялось торжественное открытие Учебно-научного центра по производству семян овощных культур, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Центр создан в рамках международного проекта "Содействие созданию инфраструктуры по производству семян овощных культур в Кыргызской Республике" при поддержке Республики Корея.

Цель проекта - повышение урожайности и качества семян овощных культур, создание устойчивой системы обеспечения страны семенным материалом, укрепление продовольственной безопасности, развитие научных исследований и повышение уровня дуального аграрного образования.

В церемонии открытия приняли участие министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев, Полномочный Посол Республики Корея в КР Ким Кванджэ, Мун Кён Дак - представитель Министерства сельского хозяйства и сельских дел Республики Корея.

"На сегодняшний день Кыргызстан ежегодно использует более 250 тысяч тонн семян различных сельскохозяйственных культур. Однако доля высоко репродуктивных и элитных сортов в этом объёме остаётся низкой.

Лишь 20–25% семян соответствуют современным стандартам качества. Многие хозяйства продолжают использовать устаревшие сорта семян, не отвечающие текущим требованиям. Кроме того, рынок семян овощей, многолетних трав и плодово-ягодных культур остаётся недостаточно развитым. В настоящее время рынок семян в республике в значительной степени занят генотипами зарубежных гибридов. Отечественная селекция сельскохозяйственных культур пока не достигла высокого уровня.

Кабинет Министров предпринимает серьёзные шаги по изменению ситуации в семенном секторе. В последние годы утверждены программы развития семеноводства, обновлена нормативно-правовая база, а также внедряются международные стандарты в сфере сертификации семян", - отметил в своём выступлении Бакыт Торобаев.

Открытие центра станет важным вкладом в развитие аграрного сектора страны, позволяя готовить высококвалифицированных специалистов, продвигать научные исследования и обеспечивать фермеров качественными семенами, произведенными в Кыргызстане.


