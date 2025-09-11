Погода
Главный энергетический проект КР находится в зоне сейсмических угроз

Главный энергетический проект Центральной Азии находится в зоне сейсмических угроз: министерство энергетики Кыргызстана пока не реагирует на это. Перед началом строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 не было проведено сейсмическое микрорайонирование территории. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил президент Национальной академии наук Канатбек Абдрахматов.

"Мы ведь строим "Камбар-Ату-1". И до начала реализации таких больших проектов раньше необходимо было проводить сейсмическое микрорайонирование, но, к сожалению, таких исследований проведено не было. Это очень плохо, так как, если завтра произойдет сильное землетрясение, ГЭС может разрушиться. И тогда мы потеряем "Камбар-Ату-2" и другие ГЭС, которые находятся ниже по каскаду", - отметил глава НАН.

Абдрахманов напомнил, что не только возглавляет академию, но и является директором Института сейсмологии.

"Мы дважды писали в министерство. На первое письмо нам ответили, на второе, где мы написали, что готовы провести сейсмическое микрорайонирование, до сих пор не получили ответа. Но, по правде говоря, мое мнение, как сейсмолога: ГЭС хотят построить на очень опасном участке. Нужно проводить такие исследования. Когда произойдет землетрясение и произойдет ли оно, одному Всевышнему известно. Но такие объекты необходимо строить с широко открытыми глазами. Это мое личное мнение", - заявил Абдрахматов.

Он добавил, что опасность заключается в том, что одна сторона ГЭС будет упираться в большую гору, вторая - в маленькую.

"Сейсмический толчок на больших и маленьких горах сказывается по-разному, и при большом землетрясении ГЭС будет неустойчива. Поэтому это надо исследовать, после чего государственные органы должны принять верное решение", - предупредил президент НАН.

Источник: ЦЭИ "Ой-Ордо"


ГЭС, Кыргызстан, Камбар-Ата
