Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 101.55 - 102.50

В Чуйской области зафиксирован факт незаконной добычи козерогов

186  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР в урочище Кокту-Бойрок Ак-Суйского ущелья Московского района Чуйской области была установлена фотоловушка на месте предполагаемого схрона туш незаконно добытых животных. 8 сентября 2025 года при изъятии фотоловушки получены материалы, подтверждающие факт браконьерства – незаконную добычу козерога (предварительно четырёх особей), предположительно местными скотоводами. сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"Все материалы будут переданы в компетентные органы для установления личностей нарушителей и принятия мер в рамках законодательства Кыргызской Республики.

Согласно статье 310 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, незаконная охота или добыча рыбы либо водных животных, повлекшие значительный ущерб, наказываются штрафом в размере от 200 до 500 расчетных показателей с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Аппарата Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении такс для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный объектам животного и растительного мира, мумиесодержащему минеральному сырью и грибам юридическими и физическими лицами", за незаконную добычу (отстрел, отлов), браконьерам предъявляется иск за каждую особь козерога (не занесённого в Красную книгу Кыргызской Республики) в размере 300 000 (триста тысяч) сомов за голову".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450456
Теги:
Чуйская область, браконьерство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  