В Чуйской области зафиксирован факт незаконной добычи козерогов

Сотрудниками Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР в урочище Кокту-Бойрок Ак-Суйского ущелья Московского района Чуйской области была установлена фотоловушка на месте предполагаемого схрона туш незаконно добытых животных. 8 сентября 2025 года при изъятии фотоловушки получены материалы, подтверждающие факт браконьерства – незаконную добычу козерога (предварительно четырёх особей), предположительно местными скотоводами. сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"Все материалы будут переданы в компетентные органы для установления личностей нарушителей и принятия мер в рамках законодательства Кыргызской Республики.

Согласно статье 310 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, незаконная охота или добыча рыбы либо водных животных, повлекшие значительный ущерб, наказываются штрафом в размере от 200 до 500 расчетных показателей с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Аппарата Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении такс для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный объектам животного и растительного мира, мумиесодержащему минеральному сырью и грибам юридическими и физическими лицами", за незаконную добычу (отстрел, отлов), браконьерам предъявляется иск за каждую особь козерога (не занесённого в Красную книгу Кыргызской Республики) в размере 300 000 (триста тысяч) сомов за голову".