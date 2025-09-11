Кыргызстан вышел в финал Кубка Азии U-23

Сборная Кыргызстана (U-23) завоевала путёвку в финальную стадию Кубка Азии по футболу среди молодёжных команд.

Отборочный раунд прошёл в Бишкеке с 3 по 9 сентября. В стартовых матчах кыргызстанцы обыграли Палестину со счётом 2:1 и сыграли вничью с Узбекистаном - 2:2.

В заключительной встрече против Шри-Ланки подопечным необходимо было победить с разницей не менее пяти мячей. Команда уверенно справилась с задачей: два гола в первом тайме и четыре во втором обеспечили разгром - 6:0.

По итогам турнира Кыргызстан занял первое место в группе и напрямую вышел на Кубок Азии.

Финальная часть соревнований состоится с 7 по 23 января 2026 года в Саудовской Аравии. За трофей поборются 16 лучших сборных континента.