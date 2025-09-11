Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 101.55 - 102.50

Кыргызстан вышел в финал Кубка Азии U-23

214  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана (U-23) завоевала путёвку в финальную стадию Кубка Азии по футболу среди молодёжных команд.

Отборочный раунд прошёл в Бишкеке с 3 по 9 сентября. В стартовых матчах кыргызстанцы обыграли Палестину со счётом 2:1 и сыграли вничью с Узбекистаном - 2:2.

В заключительной встрече против Шри-Ланки подопечным необходимо было победить с разницей не менее пяти мячей. Команда уверенно справилась с задачей: два гола в первом тайме и четыре во втором обеспечили разгром - 6:0.

По итогам турнира Кыргызстан занял первое место в группе и напрямую вышел на Кубок Азии.

Финальная часть соревнований состоится с 7 по 23 января 2026 года в Саудовской Аравии. За трофей поборются 16 лучших сборных континента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450458
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  