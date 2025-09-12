Погода
Победители Открытого чемпионата США по теннису получили рекордные призовые

171  0
- Самуэль Деди Ирие
Победители Открытого чемпионата США по теннису (US Open-2025) Карлос Алькарас из Испании и Арина Соболенко из Беларуси заработали по 5 миллионов долларов - это рекорд в истории тенниса.

В финале Алькарас обыграл первую ракетку мира Янника Синнера (Италия) со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Соболенко оказалась сильнее американки Аманды Анисимовой - 6:3, 7:6 (7:3).

Финалисты турнира получили по 2,5 миллиона долларов. Общий призовой фонд US Open-2025, который проходил в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября, составил рекордные 90 миллионов долларов.


