Подозреваемый в убийстве с пытками задержан спустя годы в Чуйской области

6 августа 2025 года в Сокулукском районе проведена эксгумация тела гражданина М.А., умершего в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее данным, судебно-медицинская экспертиза установила признаки насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 122 (Убийство) УК КР.

Подозреваемый А.Б. задержан в порядке ст. 96 УПК КР и помещён в изолятор временного содержания. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие установило, что между А.Б. и М.А. произошёл конфликт из-за пропажи кошелька. А.Б. обвинив оппонента в краже, стал наносить ему побои, а затем подверг пыткам и истязаниям. В результате гражданин М.А. скончался.

Родственники погибшего, зная о насильственной смерти, скрыли факт преступления, похоронили тело без уведомления правоохранительных органов и получили подложное свидетельство о смерти, где причиной была указана "острая сердечно-сосудистая недостаточность".

Преступление удалось раскрыть сотрудникам ГУВД Чуйской области в ходе расследования факта подделки документов.

Расследование продолжается. Действиям всех причастных лиц будет дана юридическая оценка, по итогам которой примут законное решение.


