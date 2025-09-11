Погода
Почти 99 тысяч граждан Кыргызстана урегулировали правовой статус в России

10 сентября 2025 года истёк срок урегулирования правового статуса граждан Кыргызстана, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации. С 11 сентября иностранные граждане, не урегулировавшие свой статус, подлежат выдворению с последующим запретом на въезд. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

МИД КР совместно с загранучреждениями в России провел масштабную информационно-разъяснительную работу с использованием официальных каналов и интернет-ресурсов. Организованы официальные встречи, визиты руководства, регулярные контакты с компетентными органами РФ, а также выезды консульских сотрудников в регионы массового проживания граждан КР для оказания консульско-правовой помощи и консультаций.

По информации российской стороны, на начало сентября 2025 года в Реестре контролируемых лиц числилось 85 962 гражданина КР, тогда как пиковый показатель в июне составлял около 113 000 человек. С января по сентябрь 2025 года из Реестра были исключены 98 670 граждан: 14 584 урегулировали статус без выезда из РФ, а 84 086 - в связи с выездом из страны.

МИД продолжит взаимодействие с российской стороной для защиты прав и законных интересов граждан КР.


