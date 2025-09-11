Алматы готовится принять матч "Кайрат" – "Реал"

30 сентября на Центральном стадионе Алматы состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и мадридским "Реалом".

По данным Polisia.kz, безопасность мероприятия обеспечат более 2,5 тысячи полицейских и около 300 военнослужащих Национальной гвардии. Начальник управления полиции местной службы Серик Шумаев сообщил, что внимание будет уделено охране порядка, безопасности болельщиков и регулированию дорожного движения. В районе стадиона ожидаются временные ограничения для транспорта.

Для "Кайрата" этот матч имеет историческое значение - клуб впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв в квалификации шотландский "Селтик" по пенальти.

Согласно жеребьёвке, алматинцы проведут дома четыре матча: против "Реала", "Брюгге", "Олимпиакоса" и "Пафоса".