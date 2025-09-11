Погода
Дзюдоисты Кыргызстана выступят на чемпионате Азии в Джакарте

- Самуэль Деди Ирие
С 11 по 14 сентября в Джакарте (Индонезия) пройдет чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи.

Соревнования среди кадетов состоятся 11–12 сентября. В них примут участие 196 спортсменов из 21 страны. Кыргызстан будет представлен 10 юношами и 10 девушками.

Молодежный чемпионат Азии пройдет 13–14 сентября. За медали поборются 197 дзюдоистов из 19 стран. От Кыргызстана заявлены 8 юниоров и 9 девушек.

Наши спортсмены поборются за медали и рейтинговые очки на главном континентальном форуме сезона.


Теги:
дзюдо, Кыргызстан
