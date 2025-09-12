Холанд забил пять голов и установил рекорд XXI века

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился пента-триком в матче 6-го тура европейской квалификации чемпионата мира 2026 года против Молдавии (11:1), став первым игроком XXI века, забившим пять голов в отборочном матче ЧМ.

Кроме Холанда, полузащитник Тело Осгор сделал покер (четыре гола). По данным ФИФА, это первый пента-трик в матчах отбора на чемпионат мира с 1977 года, когда Ханс Кранкль забил пять голов в игре Австрия - Мальта.

После победы Норвегия с 15 очками возглавляет турнирную таблицу группы I. Следующий матч команда проведёт 11 октября дома против Израиля.