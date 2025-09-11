Погода
Замглавы районной администрации задержан по подозрению в домогательствах

В начале сентября 2025 года в правоохранительные органы Ошской области обратилась 28-летняя гражданка с заявлением о домогательствах со стороны заместителя главы районной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина, по словам заявительницы, настойчиво принуждал её к действиям сексуального характера, обещая различные выгоды, а также направлял непристойные фото и видео на её телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК КР "Понуждение к действиям сексуального характера". Решением суда 38-летний гражданин А.А. заключен под стражу.

Следственные действия продолжаются.


URL: https://www.vb.kg/450471
Теги:
задержание, Ошская область, сексуальные домогательства, чиновник
