Шахматистки из Кыргызстана стали Мастерами ФИДЕ

Кыргызстанские шахматистки Аймончок Жунусбекова и Айжан Съездбекова получили звание Мастеров ФИДЕ среди женщин (WFM), сообщает Кыргызский шахматный союз.

Айжан Съездбекова - многократная чемпионка Кыргызстана, призёр национальных и региональных турниров, чемпионка Центральной Азии среди девушек до 16 лет (2024, 2025), а также многократная чемпионка Азии по классическим шахматам, рапиду и блицу. Среди её международных достижений - бронза чемпионата Азии (Ташкент, 2023), бронза чемпионата Западной Азии среди девушек до 20 лет (2022) и участие в Всемирной шахматной Олимпиаде (Будапешт, 2024; Ченнаи, 2022).

Аймончок Жунусбекова - чемпионка Кыргызстана среди девушек до 16 лет (2025), призёр Высших Лиг чемпионата страны, бронзовый призёр чемпионата Центральной Азии среди девушек до 18 лет (2025) и участница командного чемпионата мира по рапиду и блицу (Лондон, 2025). Среди её достижений - бронза Всемирных Игр юных соотечественников (2023) и победы в национальных турнирах по блицу и классическим шахматам.

Кыргызский шахматный союз поздравляет спортсменок с заслуженным званием и желает новых успехов на международной арене.