Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 101.55 - 102.50

Шахматистки из Кыргызстана стали Мастерами ФИДЕ

90  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанские шахматистки Аймончок Жунусбекова и Айжан Съездбекова получили звание Мастеров ФИДЕ среди женщин (WFM), сообщает Кыргызский шахматный союз.

Айжан Съездбекова - многократная чемпионка Кыргызстана, призёр национальных и региональных турниров, чемпионка Центральной Азии среди девушек до 16 лет (2024, 2025), а также многократная чемпионка Азии по классическим шахматам, рапиду и блицу. Среди её международных достижений - бронза чемпионата Азии (Ташкент, 2023), бронза чемпионата Западной Азии среди девушек до 20 лет (2022) и участие в Всемирной шахматной Олимпиаде (Будапешт, 2024; Ченнаи, 2022).

Аймончок Жунусбекова - чемпионка Кыргызстана среди девушек до 16 лет (2025), призёр Высших Лиг чемпионата страны, бронзовый призёр чемпионата Центральной Азии среди девушек до 18 лет (2025) и участница командного чемпионата мира по рапиду и блицу (Лондон, 2025). Среди её достижений - бронза Всемирных Игр юных соотечественников (2023) и победы в национальных турнирах по блицу и классическим шахматам.

Кыргызский шахматный союз поздравляет спортсменок с заслуженным званием и желает новых успехов на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450472
Теги:
шахматы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  