ГКНБ КР объявил в розыск президента федерации бокса Карагандинской области

ГКНБ объявил в розыск гражданина Казахстана Камалутина Халикова, президента федерации бокса Карагандинской области, по подозрению в финансировании деятельности международной организованной преступной группировки "Братский круг" и "вора в законе" Камчы Кольбаева. По постановлению суда ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ведомства, Халиков, зная о систематическом получении Кольбаева денежных средств от незаконных действий, включая рэкет, вымогательства и поборы с предпринимателей в составе преступного сообщества, продолжал поддерживать с ним связь. Кроме того, он был осведомлён о неоднократных судимостях Кольбаева за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийства, похищения людей и организация преступного сообщества, но намеренно оказывал поддержку и покровительство для ведения совместных бизнес-проектов на территории Кыргызстана.

В рамках расследования установлено, что Халиков неоднократно встречался с Кольбаевым и проводил совместный досуг на территории центра отдыха "Барс" в Иссык-Кульской области. Его действия включают финансовую помощь, содействие в легализации доходов, добытых преступным путем, и организацию условий для деятельности преступного сообщества на территории страны.

В настоящее время Халиков объявлен в международный розыск, правоохранительные органы продолжают следственные и оперативные мероприятия по его задержанию и доставке под стражу для дальнейшего разбирательства.