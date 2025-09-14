Погода
В Бишкеке откроется фотовыставка "Прекрасный возраст" о женщинах 50+

С 16 сентября по 5 октября 2025 года в Национальном историческом музее Кыргызстана (пл. Ала-Тоо, 1, Бишкек) пройдёт фотовыставка "Прекрасный возраст". Проект создан студенткой факультета "Кино и телевидение" КНУКИ им. Б. Бейшеналиевой Арууке Осмоновой-Лобян и объединяет документальное кино и фотографию.

Выставка посвящена женщинам старше 50 лет и ставит цель разрушить стереотипы о зрелости, показать её как период силы, свободы и расцвета.

Проект включает несколько элементов: документальный фильм о женщинах 50+, премьера которого состоялась 22 марта 2025 года в Доме кино КР; аудиосопровождение экспозиции с голосами самих героинь; а также инклюзивные решения - адаптированные тексты, тактильные элементы и аудиоверсии для доступности людям с ограниченными возможностями.

Автор проекта отмечает, что зрелый возраст - это не завершение, а начало новой главы, а женщины 50+ достойны культурной видимости и признания.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00 (выходной - понедельник, санитарный день 26 сентября).


