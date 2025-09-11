Ламин Ямаль подписал рекордный спонсорский контракт на €200 млн

18-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль заключил один из крупнейших спонсорских контрактов в истории футбола, став глобальным амбассадором компании Visa. Сделка была анонсирована за год до чемпионата мира 2026 года.

В рамках контракта Ямаль получит эксклюзивные привилегии, а болельщики смогут участвовать во встречах с игроком в Барселоне, приобретать подписанные им атрибуты и посещать специальные мероприятия, приуроченные к чемпионату мира.

Стоимость контракта составляет €200 миллионов, что делает его одной из самых значимых сделок для футболиста его возраста. Сделка может действовать и после ЧМ-2026, закрепляя за Ямалем статус мирового спортивного бренда.