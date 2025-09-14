Погода
Кыргызстан презентовал культурное наследие на форуме объединённых культур

В Главном штабе Государственного Эрмитажа состоялась итоговая сессия XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур. Форум прошёл под председательством заместителя председателя правительства Рос Татьяны Голиковой и собрал более 50 иностранных делегаций и свыше 70 спикеров со всего мира.

Кыргызстан на престижной площадке представил министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев. В своём выступлении он подчеркнул роль культурной дипломатии в укреплении доверия и взаимопонимания между народами, а также важность сохранения и популяризации национального наследия.

Особое внимание министр уделил развитию молодежных инициатив в сфере культуры. Кыргызская Республика представила уникальный опыт в продвижении как традиционной, так и современной культуры, подчеркнув значение духовного наследия кочевой цивилизации.

Участие Кыргызстана расширило международное сотрудничество, укрепило партнёрские связи и обозначило новые перспективы для совместных культурных проектов.


Теги:
Министерство культуры и туризма, Россия, Кыргызстан
