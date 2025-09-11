Сегодня, 11 сентября, в Бишкеке проходит брифинг по итогам Саммита ШОС-2025 и научно-практической конференции, посвящённой 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне.

Модератором выступает главный редактор газеты "Кыргыз Туусу" Алмаз Кулматов. С приветственным словом выступили советник Президента КР Арслан Койчиев, директор Второго политического департамента МИД КР Канат Турсункулов и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР Лю Цзянпин.

В работе брифинга также приняли участие дипломаты, политики, представители университетов, научного сообщества, СМИ и общественных организаций. Поднимаются вопросы исторической памяти, современные вызовы международной безопасности и вклад Кыргызстана в развитие сотрудничества в рамках ШОС.