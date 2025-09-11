В ЖК призвали жителей Джалал-Абада морально соответствовать новому названию

В Жогорку Кенеше призвали жителей Джалал-Абада морально соответствовать новому названию областного центра. Накануне закондатели Кыргызстана проголосовали за новое название Манас.

Депутат Мирлан Самыйкожо поздравил жителей Джалал-Абада с переименованием города дав им моральный посыл.

"На город, который будет носить имя Манаса, ложится очень большая ответственность - в семи-, десятикратном размере. Жители должны соответствовать его названию. Поэтому в интернете не должно быть такого: проститутки Манаса, коррупционеры Манаса, насильники Манаса. Такие слова должны использоваться аккуратно, а нарушающих закон и творящих такие плохие дела там вообще не должно быть. Горожане должны быть примером и повышать авторитет Манаса", - считает депутат.

Однако Мирлану Самыйкожо хотелось бы задать вопрос. А могут ли теперь жители Манаса массово уезжать в трудовую миграцию, как это было в прежнем Джалал-Абаде. Может быть Самыйкожо стоит вместе с коллегами подумать, как улучшить социально-экономическое положение города. Ведь в Манасе не должно быть не только криминала, но и бедных жителей. Поэтому депутатам пора от громких лозунгов переходить к принятию реальных действий по повышения уровня жизни жителей регионов. Не перекладывая своей законодательной ответственности на президента и кабмин.

Источник: ЦЭИ "Ой Ордо"