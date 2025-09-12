Погода
В Китае разработали многоразовый космический корабль для туризма

141  0
Первый в Китае многоразовый космический корабль, нацеленный на рынок космического туризма, представила коммерческая аэрокосмическая компания CAS Space из Гуанчжоу.

По данным разработчиков, одноступенчатый суборбитальный аппарат, получивший кодовое название Lihong, может совершить более 30 полетов. Он может взять на борт семь пассажиров. За 10-минутный полет путешественники преодолеют линию Кармана – границу между атмосферой Земли и космосом, расположенную на высоте 100 км, и смогут провести несколько минут в невесомости.

Корабль также может быть использован как космическая лаборатория для исследований микрогравитации и радиации, способствуя развитию китайской программы пилотируемых полетов на Луну и в дальний космос.


Китай
