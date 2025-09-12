Традиционная медицина в Кашгаре побеждает болезни

Кашгарская окружная больница традиционной китайской медицины продемонстрировала журналистам из стран Центральной Азии, Турции, Азербайджана и Грузии сочетание современных технологий и традиционных методов лечения.

Сегодня - это одно из крупнейших медицинских учреждений региона, где работают около 300 дипломированных специалистов, включая 65 врачей высшей и средней квалификации и 45 обладателей степеней магистра и доктора наук. В состав учреждения входят 26 клинических отделений и 8 диагностических подразделений.

Больница активно развивает интеграцию традиционной китайской и западной медицины. Особое внимание уделяется сохранению и развитию уникальных методов традиционной китайской медицины, включая иглотерапию, фитотерапию и реабилитационные практики.

Руководство учреждения подчеркивает, что больница ставит перед собой задачу стать ведущим центром традиционной китайской медицины в Южном Синьцзяне и важным медицинским хабом для стран Центральной и Южной Азии в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

И это вполне возможно уже в ближайшее время. Журналисты лично убедились, насколько в Китае ценят традиционную медицину. При первом же осмотре больницы стало ясно, что лечение здесь строится на комплексном подходе: диагностика, лечение, реабилитация и полное восстановление. К услугам пациентов – лекарства из трав, специальные тренажеры для восстановления, иглотерапия, китайская гимнастика цигун и другие лечебные практики. При этом все это совершенно бесплатно.

Корреспонденты не только наблюдали за работой специалистов, но и получили сеансы иглотерапии и точечного массажа. Эффект от процедур, как отмечали многие, чувствовался сразу же: ушло мышечное напряжение. Во время сеанса автор этих строк поинтересовался у врача-иглотерапевта Кадырии Али, что лучше - традиционная или западная медицина? Специалист, как выяснилось, училась пять лет на иглотерапевта в Хэнаньском университете китайской медицины, где прошла и курс западной медицины.

- У каждого из этих направлений есть свои преимущества. В экстренных случаях, требующих хирургического вмешательства, без западной медицины не обойтись. Традиционная же медицина выявляет сам источник болезни. Поэтому лечение в нашей клинике - это долгий процесс, но вылечиться и восстановиться можно полностью, - сказала она.

Также журналистам было предложено присоединиться к пациентам, которые под руководством врача Сун Минсяна делали комплекс упражнений китайской гимнастики - цигун. Повторять плавные, но точные движения оказалось не так просто, упражнения напоминали сцены из старых фильмов о боевых искусствах. Тем не менее, даже короткая тренировка дала заряд бодрости и энергии.

- Цигун в традиционной медицине используется для профилактики и лечения болезней. Каждая тренировка - это определенный комплекс упражнений и дыхательная практика. Все это дополняется медитацией, которая помогает расслабить мышцы тела, успокоиться, снять психоэмоциональное напряжение и улучшить настроение. Цель цигуна - надолго сохранить молодость и здоровье. Достаточно немного попрактиковаться, чтобы ощутить положительные изменения: нормализуется давление, восстанавливается кровообращение, улучшается эмоциональное состояние, - пояснил Сун Минсян.