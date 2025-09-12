Право учиться в школах России получили 50% детей мигрантов

Право учиться в российских школах получили лишь 50% детей мигрантов из числа допущенных к тестированию на владение русским языком. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

По данным ведомства, в период с апреля по август 2025 года в российские школы были поданы документы на обучение 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. Однако полный комплект документов представили семьи лишь 8223 несовершеннолетних, которые были направлены на обязательное тестирование по русскому языку. Экзамен пришли сдавать 5940 детей, его успешно прошли 2964 человека, что составляет 50% от числа участников тестирования и 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы заявления в школы.

Тестирование проводится Рособрнадзором с 1 апреля 2025 года в рамках мониторинга уровня владения русским языком среди несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на зачисление в школы. Положительный результат является обязательным условием для приема в школу, а его отсутствие служит основанием для отказа в зачислении.

Форматы проверочных работ зависят от уровня обучения. У первоклассников проверяют навыки устной речи - говорение, слушание и понимание. Диагностика проводится в устной форме и предполагает проверку лексико-грамматических знаний. Со второго класса тестирование уже включает письменные задания, в частности - проверку навыков чтения и письма. По информации Рособрнадзора, задания составлены так, чтобы определить способность ребенка обучаться в школе на русском языке в рамках образовательных программ соответствующего уровня.

Кроме сдачи теста, семьи обязаны предоставить школьной администрации все необходимые документы. В том числе - копии удостоверений личности, подтверждающих родство или законные полномочия представителя, документы о законности нахождения ребенка и родителей в России, медицинское заключение об отсутствии инфекционных заболеваний, а также переводы иностранных документов на русский язык, заверенные в установленном порядке. Необходимые бумаги проходят обязательную верификацию. При неполном комплекте документов школа возвращает заявление о приеме без рассмотрения.

По информации журнала "Эксперт", доля детей мигрантов в российских школах в среднем не превышает 5%. По официальным данным, таких учащихся сегодня более 190 тысяч из примерно 18 млн школьников. По словам замминистра внутренних дел Игоря Зубова, в России проживают чуть более 638 тысяч детей иностранных граждан, в основном - приезжие из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран бывшего СССР.

Власти РФ заявляли, что иностранцам, не сдавшим экзамен по русскому языку при поступлении в школу, предоставят возможность пересдать тест. Если ребенок не сможет сдать экзамен даже со второй попытки, ему предложат пройти специальные языковые курсы. В то же время в Госдуме звучали инициативы ограничить число попыток до трех, после чего, по мнению депутатов, таких детей необходимо возвращать на родину. Информацию о маленьких иностранцах, не сумевших пройти тестирование, Рособрнадзор будет передавать в МВД.

Источник: Фергана