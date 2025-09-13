Погода
$ 87.47 - 87.76
€ 101.87 - 102.72

Андре Онана продолжит сезон в Турции на правах аренды в "Трабзонспоре"

44  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции. 29-летний камерунец подписал арендное соглашение с "Трабзонспором" до конца сезона 2025/26.

Согласно условиям сделки, арендная плата не предусмотрена, а турецкий клуб будет полностью оплачивать зарплату игрока. Опции выкупа в контракте также нет.

Онана потерял место в основе "Манчестер Юнайтед" после прихода новых вратарей и нестабильной игры в минувшем сезоне. Руководство клуба решило отдать его в аренду для получения игровой практики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450494
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  