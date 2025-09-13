Андре Онана продолжит сезон в Турции на правах аренды в "Трабзонспоре"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции. 29-летний камерунец подписал арендное соглашение с "Трабзонспором" до конца сезона 2025/26.

Согласно условиям сделки, арендная плата не предусмотрена, а турецкий клуб будет полностью оплачивать зарплату игрока. Опции выкупа в контракте также нет.

Онана потерял место в основе "Манчестер Юнайтед" после прихода новых вратарей и нестабильной игры в минувшем сезоне. Руководство клуба решило отдать его в аренду для получения игровой практики.