Месси стал лучшим бомбардиром отбора на ЧМ-2026

- Самуэль Деди Ирие
Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси впервые в карьере стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в Южной Америке.

Месси забил 8 голов в 12 матчах, что помогло Аргентине занять первое место в отборочной группе. Второе место с 7 голами заняли Мигелито (Боливия) и Луис Диас (Колумбия).

Кроме Аргентины, на ЧМ-2026 напрямую вышли Эквадор, Колумбия, Уругвай, Бразилия и Парагвай, тогда как Боливия сыграет в стыковых матчах.

38-летний Месси ранее заявил, что примет участие в турнире, ориентируясь на собственное самочувствие.


Теги:
футбол, Аргентина
