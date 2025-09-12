Погода
$ 87.46 - 87.79
€ 101.55 - 102.50

17-летний парень подозревается в убийстве. Тело жертвы нашли в яме туалета

541  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области 17-летний парень подозревается в убийстве. Тело жертвы было обнаружено в яме туалета на территории дома в селе Лебединовка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным милиции, в ночь с 11 на 12 июня 2025 года между подростком Т.Т. и его односельчанином К.А. произошёл конфликт во время распития спиртных напитков. В состоянии алкогольного опьянения Т.Т. нанёс собутыльнику множественные ножевые ранения в область шеи и груди. От полученных травм К.А. скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тело в туалетной яме, расположенной во дворе. Позднее во время следственных действий труп был обнаружен в гнилостном состоянии с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 "Убийство" УК КР. Подозреваемый задержан в порядке статьи 96 УПК КР и водворён в ИВС. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено, составлен обвинительный акт, дело направлено в районный суд Бишкека для рассмотрения по существу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450496
Теги:
задержание, несовершеннолетние, убийство, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  