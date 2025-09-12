17-летний парень подозревается в убийстве. Тело жертвы нашли в яме туалета

В Чуйской области 17-летний парень подозревается в убийстве. Тело жертвы было обнаружено в яме туалета на территории дома в селе Лебединовка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным милиции, в ночь с 11 на 12 июня 2025 года между подростком Т.Т. и его односельчанином К.А. произошёл конфликт во время распития спиртных напитков. В состоянии алкогольного опьянения Т.Т. нанёс собутыльнику множественные ножевые ранения в область шеи и груди. От полученных травм К.А. скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тело в туалетной яме, расположенной во дворе. Позднее во время следственных действий труп был обнаружен в гнилостном состоянии с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 "Убийство" УК КР. Подозреваемый задержан в порядке статьи 96 УПК КР и водворён в ИВС. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено, составлен обвинительный акт, дело направлено в районный суд Бишкека для рассмотрения по существу.