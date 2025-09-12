Фонд развития предпринимательства будет возвращать бюджетные кредиты

В Бишкеке подписан акт передачи задолженностей от Финансово-кредитного фонда Фонду развития предпринимательства.

Согласно постановлению кабинета министров КР "О создании открытого акционерного общества Государственный финансовый холдинг на базе Финансово-кредитного фонда", состоялась передача документов по задолженностям заемщиков перед государством между Финансовым холдингом и Фондом развития предпринимательства.

Теперь возврат бюджетных кредитов будет курировать Фонд развития предпринимательства. Средства, возвращаемые заемщиками, ФРП сможет направлять на новые кредиты. При этом фонд получил право использовать эти деньги в течение 20 лет, после чего они будут возвращены в государственный бюджет.

Документы по акту приема-передачи передал председатель Государственного финансового холдинга при Минфине КР Элдияр Доолбеков. Со стороны ФРП их подписал председатель правления Ишенбек Медетов.

Общая сумма задолженностей, переданных Фонду развития предпринимательства, составила 2 миллиарда 658 миллионов 665 тысяч 68 сомов. Это долги 18 тысяч 414 заемщиков.

В завершение встречи Элдияр Доолбеков ознакомился с текущей деятельностью ФРП, поделился своим мнением о перспективах развития и пожелал коллективу успехов в реализации поставленных задач.