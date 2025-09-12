В Жогорку Кенеше собирают подписи за самороспуск парламента

В Жогорку Кенеше началась инициатива по самороспуску парламента. Как стало известно, депутаты создали рабочую группу и провели первое собрание. По информации источников, предложение этой группы могут вынести на обсуждение после 20 сентября.

В Конституции закреплено, что процедура самороспуска возможна, если с такой инициативой выступит не менее трети парламентариев (30 человек), а окончательное решение поддержат две трети состава (60 голосов).

Срок полномочий Жогорку Кенеша нынешнего, седьмого созыва, рассчитан до ноября 2026 года.