Мбаппе мечтает о финале ЧМ-2026 и критикует футбольный мир

- Самуэль Деди Ирие
Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями о современном футболе и планах на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Футболист признался, что его настораживает закулисная сторона футбольного мира: "Чем больше у тебя денег, тем больше проблем. Если бы не моя страсть к футболу, я давно потерял бы желание продолжать". Он добавил, что жизнь вне футбола остаётся прекрасной, а фанаты приходят на стадионы просто наслаждаться матчем.

Мбаппе также рассказал о целях сборной Франции на ЧМ-2026: "Я мечтаю о финале каждый день. У нас самая талантливая команда с огромным потенциалом. Способна ли эта команда стать лучшей в мире? Да, на 100%. Но для этого мы должны сделать всё сами".


футбол
