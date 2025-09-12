В Оше арестованы замдиректора и инженер водоканала

4 сентября 2025 года в отдел милиции с письменным заявлением обратился гражданин А.К. Он попросил принять меры в отношении сотрудников муниципального управления водного хозяйства города Ош, которые, начиная с 2022 года и по настоящее время, помимо официальной платы за использованную воду на четырех автомойках города, незаконно ежемесячно требовали по 5000 сомов с каждой. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 360 000 сомов. сообщает пресс-служба МВД КР.

По данному факту следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 342 ("Получение взятки") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУУР МВД установили и задержали заместителя директора муниципального управления водоканала города Ош К.Т., 1975 года рождения, и главного инженера этого же управления Ш.Н., 1991 года рождения, в момент возврата 80000 сомов из ранее полученной суммы взятки в размере 360000 сомов.

В настоящее время по данному уголовному делу продолжаются следственные действия.