Погода
$ 87.46 - 87.79
€ 101.55 - 102.50

В Оше арестованы замдиректора и инженер водоканала

363  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

4 сентября 2025 года в отдел милиции с письменным заявлением обратился гражданин А.К. Он попросил принять меры в отношении сотрудников муниципального управления водного хозяйства города Ош, которые, начиная с 2022 года и по настоящее время, помимо официальной платы за использованную воду на четырех автомойках города, незаконно ежемесячно требовали по 5000 сомов с каждой. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 360 000 сомов. сообщает пресс-служба МВД КР.

По данному факту следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 342 ("Получение взятки") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУУР МВД установили и задержали заместителя директора муниципального управления водоканала города Ош К.Т., 1975 года рождения, и главного инженера этого же управления Ш.Н., 1991 года рождения, в момент возврата 80000 сомов из ранее полученной суммы взятки в размере 360000 сомов.

В настоящее время по данному уголовному делу продолжаются следственные действия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450505
Теги:
Ош, взятка, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  