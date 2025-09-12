Юбилейный хакатон "Стартап-Нация" в Бишкеке приглашает участников

В Бишкеке стартует юбилейный хакатон "Стартап-Нация", который за пять лет стал ключевым событием в экосистеме IT и инноваций Кыргызстана. В этом году мероприятие пройдет в формате целой недели с 22 по 28 сентября на базе АУЦА.

Хакатон Startup Nation WEEK объединит молодых стартаперов, студентов, начинающих предпринимателей и представителей традиционного бизнеса, желающих освоить инструменты искусственного интеллекта для оптимизации процессов. За неделю участники смогут превратить свои идеи в прототипы, получить консультации от экспертов и попробовать себя в предпринимательстве.

Программа включает:

Онлайн-сессии и живое общение с международными и местными AI-экспертами;

Доступ к топовым AI-инструментам, таким как Midjourney, ChatGPT, Notion AI;

Поддержку в создании команды и MVP с нуля;

Питчинг на Demo Day перед жюри и экспертами.

Организаторы обещают расширенную программу, новый пул менторов и уникальные возможности для участников. Более 50 экспертов из мира IT и бизнеса будут сопровождать команды на протяжении всей недели.

Участники получат мастер-классы, личные консультации, нетворкинг с предпринимателями и экспертами, шанс выиграть призовой фонд и попасть в инкубационные программы, включая возможность стать финалистом Dive into Silicon Valley с поездкой в США.

Регистрация бесплатная, количество мест ограничено. Подать заявку можно до 15 сентября по ссылке.

