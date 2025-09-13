Погода
Кыргызстан узнает соперников по Кубку Азии-2026 (U-23) 2 октября

- Самуэль Деди Ирие
Жеребьёвка финального турнира Кубка Азии-2026 среди олимпийских сборных (U-23) состоится 2 октября в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре (Малайзия). Начало процедуры - в 13:00 по бишкекскому времени, сообщает телеграм-канал "Футболиум".

Финальная стадия турнира пройдёт с 7 по 25 января 2026 года в Саудовской Аравии и соберёт 16 лучших команд континента. Для сборных Кыргызстана и Ливана участие станет дебютным.

Кыргызстан обеспечил себе место на турнире, заняв первое место в группе "Е" квалификации. Подопечные выиграли у Шри-Ланки (6:0) и Палестины (2:1), а также сыграли вничью с Узбекистаном (2:2), набрав 7 очков и обойдя соседей по разнице мячей.

Корзины жеребьёвки распределены следующим образом:

Корзина 1: Саудовская Аравия, Узбекистан, Япония, Ирак

Корзина 2: Южная Корея, Вьетнам, Австралия, Катар

Корзина 3: Таиланд, Иордания, ОАЭ, Иран

Корзина 4: Китай, Сирия, Кыргызстан, Ливан

Именно из этих корзин будут сформированы группы финального турнира, который станет главным этапом подготовки к Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе.


