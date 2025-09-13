Погода
В Ошской области незаконно приватизированные объекты возвращены государству

ГКНБ выявил факт незаконной приватизации и вернул в государственную собственность участок с железнодорожными путями, здание детского сада и здания детского лагеря, приватизированные акционерным обществом "Кызыл-Кия комур".ь

Решением мэрии города Кызыл-Кия от 3 декабря 2004 года с нарушением законодательства на баланс акционерного общества были переданы:

железнодорожный путь длиной 10 860 метров с площадкой, сооружениями и техникой (10 га);

здание детского сада площадью 11 131 м² на участке 1,3 га;

здания детского лагеря площадью 937,2 м² в селе Ак-Булун Ноокатского района Ошской области, не подлежащие приватизации.

По результатам проверок указанные объекты возвращены государству. ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и возврату незаконно приватизированных объектов, ранее выведенных из государственной собственности с нарушением закона.


Теги:
ГКНБ, Ошская область
