В Баткене обсудили модернизацию пунктов пропуска "Кызыл-Бел" и "Кызыл-Кия"

Председатель ГТС Алмаз Салиев посетил таможню "Баткен" и обсудил реконструкцию пунктов пропуска "Кызыл-Бел" и "Кызыл-Кия". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рабочей поездки он осмотрел объекты инфраструктуры и подчеркнул, что модернизация пунктов пропуска является одним из ключевых направлений развития таможенной службы.

Салиев поручил таможне "Баткен" обеспечить тесное взаимодействие с проектной организацией для ускорения подготовки проектной документации.

Кроме того, глава ГТС дал ряд дополнительных поручений. В частности:

организовать двухсторонние встречи с представителями Таможенной службы Узбекистана для обсуждения и согласования эскизного проекта реконструкции "Кызыл-Кия";

ускорить принятие на баланс земельного участка площадью 0,70 га, принадлежащего ОАО "Айыл Комок", для расширения территории пункта пропуска "Кызыл-Кия".

Принятые меры направлены на повышение эффективности работы пунктов пропуска, создание безопасных условий для граждан и бизнеса, а также развитие инфраструктуры таможенной службы.


Теги:
Баткенская область, ГТС, таможня
