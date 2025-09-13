На южном побережье Иссык-Куля изъяли 500 метров незаконных рыболовных сетей

Инспекторы Иссык-Кульского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов КР провели рейд в рамках указа президента №131 от 26 апреля 2022 года "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рейда из акватории озера было изъято 500 метров незаконно установленных рыболовных сетей.

Цель мероприятий - защита биоразнообразия озера и предотвращение браконьерства, которое угрожает экосистеме одного из главных природных богатств Кыргызстана.