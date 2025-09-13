В Сузаке задержаны лица, изготавливавшие фальшивые документы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках возбужденного уголовного дела, сотрудники ГКНБ КР задержали жителей Сузакского района Б.У.Э., Г.И.А. и Р.М.М.

Установлено, что указанные лица занимались изготовлением и сбытом документов государственного образца - паспортов, свидетельств о рождении, водительских удостоверений, аттестатов о среднем и высшем образовании - за денежное вознаграждение.

В результате обысков были обнаружены и изъяты паспорта, водительские удостоверения, различные свидетельства и документы с признаками подделки, а также чистые бланки нотариальных доверенностей, свидетельств о рождении и браке с защитными знаками, а также специальное оборудование, предназначенное для изготовления поддельных документов.

Выяснилось, что часть документов с защитными элементами и водяными знаками изготавливалась на территории иностранного государства и реализовывалась в КР.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР сроком на два месяца. Следствие продолжается.