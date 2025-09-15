Погода
В городе Кемин выявлены незаконные постройки в водоохранной зоне

- Светлана Лаптева
Службой по земельному и водному надзору была проведена проверка в водоохранной полосе города Кемин. В проверке приняли участие соответствующие специалисты и члены комиссии, которые изучили законность возведённых сооружений, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По результатам проверки были выявлены ряд незаконных построек, расположенных на расстоянии от 1 до 4–8 метров от береговой линии канала, что является нарушением требований водоохранной зоны. Также было установлено, что отдельные владельцы нарушили конструкцию канала, не соблюдая установленные нормы.

Кроме того, в водоохранной зоне были установлены металлические конструкции, а некоторые деревья создавали препятствия для течения воды. Комиссия подготовила предложения по сносу объектов, построенных с нарушениями, и приняла решение обратиться в соответствующие государственные органы.

Согласно решению комиссии, мэрии города Кемин направлено официальное предложение о сносе незаконных построек, принятии необходимых мер и предотвращении подобных нарушений в будущем.


Теги:
Кеминский район, сельское хозяйство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


