ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" подписал контракт с Министерством обороны КР

ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" заключил контракт с Министерством обороны Кыргызской Республики на поставку индивидуальных рационов питания (ИРП), сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Продукция компании полностью соответствует требованиям Нормы №8 Постановления Правительства Кыргызской Республики от 16 февраля 2021 года №44, а также стандартам и требованиям Министерства обороны Кыргызской Республики.

Ранее ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" успешно реализовал пилотный проект по поставке ИРП в Пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

По итогам этого проекта состав и качество индивидуального рациона были доработаны и улучшены, что позволило вывести продукт на новый уровень соответствия современным требованиям.

Сегодняшний контракт подтверждает готовность компании к полномасштабным поставкам и подчеркивает вклад ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" в обеспечение стратегически важных структур страны качественной, сертифицированной и соответствующей нормативам продукцией.

ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" продолжает свою миссию по развитию отечественного производства и укреплению продовольственной безопасности Кыргызской Республики.