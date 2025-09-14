Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 101.90 - 102.85

ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" подписал контракт с Министерством обороны КР

148  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" заключил контракт с Министерством обороны Кыргызской Республики на поставку индивидуальных рационов питания (ИРП), сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Продукция компании полностью соответствует требованиям Нормы №8 Постановления Правительства Кыргызской Республики от 16 февраля 2021 года №44, а также стандартам и требованиям Министерства обороны Кыргызской Республики.

Ранее ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" успешно реализовал пилотный проект по поставке ИРП в Пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

По итогам этого проекта состав и качество индивидуального рациона были доработаны и улучшены, что позволило вывести продукт на новый уровень соответствия современным требованиям.

Сегодняшний контракт подтверждает готовность компании к полномасштабным поставкам и подчеркивает вклад ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" в обеспечение стратегически важных структур страны качественной, сертифицированной и соответствующей нормативам продукцией.

ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" продолжает свою миссию по развитию отечественного производства и укреплению продовольственной безопасности Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450523
Теги:
Министерство обороны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  