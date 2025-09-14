Минсельхоз КР готов помогать желающим выращивать сады на засушливых землях

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает, что готово оказывать всестороннюю поддержку фермерам и сельхозпроизводителям, желающим освоить малоплодородные земли с целью закладки садов. Существует специальная программа по освоению таких земель под сады. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках программы любой фермер определивший точную площадь малоплодородной земли, выяснивший, какие и сколько саженцев нужно посадить, потребуется ли бурение скважины, подведение воды с канала или установка капельного орошения то Министерство сельского хозяйства окажет поддержку в решении всех этих вопросов и проблем.

Потому что освоение и использование малоплодородных земель способствует повышению урожайности сельскохозяйственной продукции страны. Это, в свою очередь, создает основу для обеспечения продовольственной безопасности республики. Поэтому фермеры, намеренные освоить малоплодородные земли, могут с уверенностью обращаться в Министерство.