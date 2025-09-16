Дуйшок Ибраев высадил на малоплодородных землях 1000 кустов смородины

В айыльном аймаке Ат-Башы Ат-Башинского района местный житель Дуйшок Ибраев освоил малоплодородные пастбищные земли и высадил на них 1000 кустов смородины. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Сельчанин осуществляет это дело органическими методами, выращивая растения без использования химических средств. По словам фермера, данная инициатива в будущем позволит получать экологически чистую продукцию и обеспечивать местное население полезными ягодами.

Такой шаг, по ожиданиям, внесет значительный вклад в развитие органического сельского хозяйства в регионе и повышение плодородия земель.