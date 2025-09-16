Погода
$ 87.36 - 87.75
€ 101.90 - 102.85

Дуйшок Ибраев высадил на малоплодородных землях 1000 кустов смородины

256  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В айыльном аймаке Ат-Башы Ат-Башинского района местный житель Дуйшок Ибраев освоил малоплодородные пастбищные земли и высадил на них 1000 кустов смородины. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Сельчанин осуществляет это дело органическими методами, выращивая растения без использования химических средств. По словам фермера, данная инициатива в будущем позволит получать экологически чистую продукцию и обеспечивать местное население полезными ягодами.

Такой шаг, по ожиданиям, внесет значительный вклад в развитие органического сельского хозяйства в регионе и повышение плодородия земель.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450526
Теги:
Нарынская область, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  