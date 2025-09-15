Погода
Минсельхоз КР рассказывает о льготных кредитах для фермеров

- Светлана Лаптева
С целью улучшение породного состава и повышение продуктивности поголовья крупного рогатого скота посредством обновления чистопородными животными отечественной и зарубежной селекции, в республике предусмотрены ряд льготных кредитов для поддержки крестьянско-фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Кредиты выдаются под 3% годовых сроком на 60 месяцев. Льготный период составляет 6 месяцев.

Сумма субсидий – 300 млн сомов, а общий объём выдаваемых кредитов – 1 млрд 849 млн сомов.

Льготные кредиты предоставляются следующим категориям:

– племенным заводам, племенным фермам

– импортерам

– техник осеменаторам

– крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям

Также с целью развития семеноводческих хозяйств и питомников предусмотрены льготные кредиты под 3%.

Цель кредитования – устойчивое развитие семеноводства и питомниководства, своевременного проведения сортосмены и сортообновления в Кыргызской Республике.

Срок кредитования – 36 месяцев, льготный период – 12 месяцев.

Общая сумма выдаваемых кредитов – 100 млн сомов.

Льготные кредиты под 3% предоставляются:

– семеноводческим хозяйствам

– питомникам


