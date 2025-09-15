Минсельхоз КР рассказывает о льготных кредитах для фермеров

С целью улучшение породного состава и повышение продуктивности поголовья крупного рогатого скота посредством обновления чистопородными животными отечественной и зарубежной селекции, в республике предусмотрены ряд льготных кредитов для поддержки крестьянско-фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.
Кредиты выдаются под 3% годовых сроком на 60 месяцев. Льготный период составляет 6 месяцев.
Сумма субсидий – 300 млн сомов, а общий объём выдаваемых кредитов – 1 млрд 849 млн сомов.
Льготные кредиты предоставляются следующим категориям:
– племенным заводам, племенным фермам
– импортерам
– техник осеменаторам
– крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям
Также с целью развития семеноводческих хозяйств и питомников предусмотрены льготные кредиты под 3%.
Цель кредитования – устойчивое развитие семеноводства и питомниководства, своевременного проведения сортосмены и сортообновления в Кыргызской Республике.
Срок кредитования – 36 месяцев, льготный период – 12 месяцев.
Общая сумма выдаваемых кредитов – 100 млн сомов.
Льготные кредиты под 3% предоставляются:
– семеноводческим хозяйствам
– питомникам