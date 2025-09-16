Эксперты НИИ животноводства КР рассказали фермерам о биотехнологиях

Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ совместно с центром KOPIA (Korea Partnership for Innovation Agriculture) провёл учебные семинары в Чаткальском и Ала-Букинском районах Джалал-Абадской области по вопросам содержания сельскохозяйственных животных, их рационального кормления и искусственного осеменения для повышения квалификации фермеров и специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР

Основная цель мероприятия - повышение эффективности сельскохозяйственного производства путём обучения фермеров современным методам содержания животных, рациональному кормлению и методам искусственного осеменения.

В ходе обучения участники получили не только теоретические знания, но и практические навыки. Специалисты института предоставили информацию о значении качества кормов для повышения продуктивности животных, преимуществах искусственного осеменения и применении биотехнологий в сельском хозяйстве.