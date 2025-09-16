Погода
$ 87.36 - 87.75
€ 101.90 - 102.85

Эксперты НИИ животноводства КР рассказали фермерам о биотехнологиях

227  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ совместно с центром KOPIA (Korea Partnership for Innovation Agriculture) провёл учебные семинары в Чаткальском и Ала-Букинском районах Джалал-Абадской области по вопросам содержания сельскохозяйственных животных, их рационального кормления и искусственного осеменения для повышения квалификации фермеров и специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР

Основная цель мероприятия - повышение эффективности сельскохозяйственного производства путём обучения фермеров современным методам содержания животных, рациональному кормлению и методам искусственного осеменения.

В ходе обучения участники получили не только теоретические знания, но и практические навыки. Специалисты института предоставили информацию о значении качества кормов для повышения продуктивности животных, преимуществах искусственного осеменения и применении биотехнологий в сельском хозяйстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450531
Теги:
Кыргызстан, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  