В Таласе провели праздник сбора урожая

- Светлана Лаптева
В селе Копуро-Базар Таласской области провели праздник сбора урожая в органических районах. Этот праздник организован с целью развития органического сельского хозяйства и поддержки местных фермеров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В ходе мероприятия участникам была продемонстрирована система сертификации органических территорий и практический опыт ведения домашних хозяйств в органических районах. Также была организована ярмарка органической продукции Көпүрө-Базарского и Талды-Булакского органических районов, а также бенефициаров проекта ФАО.

Это событие позволило местным фермерам обменяться опытом по развитию органической продукции и выходу на рынок, а жителям познакомиться с чистыми и качественными продуктами.


Теги:
Таласская область, урожай
