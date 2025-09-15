В Таласе провели праздник сбора урожая

В селе Копуро-Базар Таласской области провели праздник сбора урожая в органических районах. Этот праздник организован с целью развития органического сельского хозяйства и поддержки местных фермеров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В ходе мероприятия участникам была продемонстрирована система сертификации органических территорий и практический опыт ведения домашних хозяйств в органических районах. Также была организована ярмарка органической продукции Көпүрө-Базарского и Талды-Булакского органических районов, а также бенефициаров проекта ФАО.

Это событие позволило местным фермерам обменяться опытом по развитию органической продукции и выходу на рынок, а жителям познакомиться с чистыми и качественными продуктами.