В 2025 году в Кадамжайском районе дефицита поливной воды не наблюдалось

В 2025 году в селах айылного аймака Ак-Турпак и в селе Кыргыз-Кыштак айылного аймака Молдо-Нияз Кадамжайского района дефицита поливной воды не наблюдалось, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В предыдущие годы в указанных айылных аймаках возникали серьёзные проблемы с орошением из-за того, что ассоциации водопользователей (АВП) не проводили своевременный ремонт и очистку внутрихозяйственных каналов. В результате наблюдались значительные потери воды, и не всегда удавалось доставить её в полном объёме, предусмотренном договорами с фермерами.

Эти территории получают воду из реки Кожешкен (Сох) и через магистральный канал Бургонду обеспечивают орошение сельхозугодий. В период вегетации сотрудники Кадамжайского районного управления водного хозяйства активно трудились и, на основе заключённых договоров, своевременно обеспечили фермеров необходимым объёмом воды. По сравнению с прошлыми годами, в этом сезоне проблем с поливной водой не зафиксировано.