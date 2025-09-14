Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 101.90 - 102.85

В 2025 году в Кадамжайском районе дефицита поливной воды не наблюдалось

145  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2025 году в селах айылного аймака Ак-Турпак и в селе Кыргыз-Кыштак айылного аймака Молдо-Нияз Кадамжайского района дефицита поливной воды не наблюдалось, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В предыдущие годы в указанных айылных аймаках возникали серьёзные проблемы с орошением из-за того, что ассоциации водопользователей (АВП) не проводили своевременный ремонт и очистку внутрихозяйственных каналов. В результате наблюдались значительные потери воды, и не всегда удавалось доставить её в полном объёме, предусмотренном договорами с фермерами.

Эти территории получают воду из реки Кожешкен (Сох) и через магистральный канал Бургонду обеспечивают орошение сельхозугодий. В период вегетации сотрудники Кадамжайского районного управления водного хозяйства активно трудились и, на основе заключённых договоров, своевременно обеспечили фермеров необходимым объёмом воды. По сравнению с прошлыми годами, в этом сезоне проблем с поливной водой не зафиксировано.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450535
Теги:
вода, Кадамджайский район, полив
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  