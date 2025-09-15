Погода
В КР создан электронный учебник по цифровой грамотности для пожилых людей

247  0
- Светлана Лаптева
В Бишкеке состоялся круглый стол на тему "Роль цифровых технологий в повышении качества жизни пожилых граждан: возможности и перспективы". Мероприятие, организованное ОО "Ресурсный центр для пожилых", стало заключительным в рамках проекта "Цифровые технологии для расширения прав и возможностей пожилых людей в Кыргызстане", реализуемого при поддержке Трансперенси Интернешнл и Европейского Союза.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, члены сети AgeNet и активные представители старшего поколения, что позволило рассмотреть вопросы цифровизации с разных сторон и сформировать практические рекомендации для дальнейшей работы.

Одним из ключевых событий встречи стала презентация электронного учебника "Цифровая грамотность для пожилых людей". Учебник призван стать удобным помощником и проводником в цифровом мире для старшего поколения. Он включает четыре модуля:

"Основы цифровой грамотности"

"Доступ к государственным услугам через портал "Тундук"

"Финансовая безопасность онлайн"

"Использование веб-платформ bilem.kg, jol.kg, jmd.kg.

"Обучающие тренинги и разработанные цифровые продукты – это важные шаги на пути к цифровой инклюзии. Мы видим огромный интерес и желание у пожилых людей учиться, что лишний раз доказывает: возраст не является препятствием для освоения новых знаний. Наш учебник станет надёжным и доступным помощником, который позволит оставаться на связи с близкими, пользоваться государственными и финансовыми услугами онлайн, а также чувствовать себя уверенно в цифровом мире", – отметила председатель правления Ресурсного центра для пожилых Светлана Баштовенко.

В ходе встречи участники круглого стола обсудили вызовы, с которыми сталкиваются пожилые люди в условиях цифровизации. Было отмечено, что, несмотря на возраст, старшее поколение демонстрирует высокую мотивацию к освоению цифровых навыков, необходимых для полноценной жизни в современном обществе.

По итогам дискуссии были выработаны рекомендации для государственных и общественных организаций по дальнейшему укреплению цифровых навыков и расширению возможностей пожилых людей в Кыргызстане.

Справочная информация:

Обучающие материалы разработаны в рамках проекта "Цифровые технологии для расширения прав и возможностей пожилых людей в Кыргызстане", реализуемого Ресурсным центром для пожилых при поддержке Трансперенси Интернешнл и Европейского Союза.

Ответственность за содержание материалов лежит исключительно на ОО "Ресурсный центр для пожилых" и не обязательно отражает точку зрения Европейского Союза и Трансперенси Интернешнл.

Учебник доступен по ссылке.


пожилые люди, информационные технологии, Кыргызстан
