Посол РФ: Кыргызстан оценивает сейсмические риски для будущей малой АЭС

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов сообщил, что переговоры о строительстве атомной станции малой мощности продвигаются достаточно успешно. По его словам, кыргызская сторона уже начала работу по оценке сейсмических рисков для будущего объекта.

"Реализация этого проекта станет важным шагом к энергетической независимости Кыргызстана. Экономика страны развивается высокими темпами, и спрос на электроэнергию растет. Если станцию построят, а я уверен, что это произойдет, республика присоединится к так называемому "атомному клубу", в который уже входят Россия, Казахстан и Узбекистан. Это соответствует концепции "золотой энергетики"", - отметил дипломат.

Кроме того, Вакунов подчеркнул, что сегодня в Кыргызстане действуют порядка 1,7 тысячи совместных и российских предприятий. Они охватывают разные сферы - от горнодобывающей и энергетической отрасли до строительства, торговли и услуг. По словам посла, поставленная президентами двух стран цель - довести товарооборот до 5 миллиардов долларов в год выглядит вполне достижимой.