КПЛ-2025: "Кыргыз Алтын" и "Абдыш-Ата" вернулись с побед

183  0
- Самуэль Деди Ирие
После паузы в чемпионате Кыргызстана по футболу среди клубов Премьер-Лиги возобновились игры. 12 сентября прошли два перенесённых матча 18-го тура: в Кочкор-Ате встречались "Нефтчи" и "Кыргыз Алтын", а в Канте - "Абдыш-Ата" и "Азиягол".

Почему был перерыв?

По информации пресс-службы КПФЛ, пауза в турнире связана с международными матчами. Национальная сборная Кыргызстана участвовала в Лиге Наций CAFA в Узбекистане, а олимпийская сборная (U-23) - в отборочном турнире Кубка Азии-2026, который прошёл в Бишкеке. Чтобы дать возможность игрокам сборных полноценно выступить, сразу пять игр 18-го тура были перенесены.

"Абдыш-Ата" уверенно справилась с "Азияголом"

На стадионе "Нитро Арена" в Канте хозяева одержали победу над столичным "Азияголом" - 3:1.

Голы забили: Эрбол Атабаев (28"), Баррето (45+5"), Рикельме Силва (82", пен.).

У гостей единственный мяч провёл Джалилов (86").

Лучшим игроком матча признан полузащитник "Абдыш-Аты" Эрбол Атабаев. Победа позволила кантовскому клубу набрать 38 очков и подняться на второе место в турнирной таблице.

"Кыргыз Алтын" набрал ход

В Кочкор-Ате команда из Кара-Балты - "Кыргыз Алтын" - переиграла местный "Нефтчи" также со счётом 3:1.

За гостей отличились Чумак (15"), Давид Ким (69") и Динеев (90+6").

Хозяева смогли забить лишь в компенсированное время усилиями Искакова (90+5").

Лучшим игроком встречи стал Давид Ким, чья активность в атаке принесла команде важные очки.

Турнирная таблица после 12 сентября

Мурас Юнайтед - 41 очко

Абдыш-Ата - 38 очков

Алай - 35 очков

Барс - 34 очка (17 игр)

Дордой - 32 очка (16 игр)

Сезон выдался напряжённым: за чемпионство борются сразу пять клубов, а всего в турнире участвуют 14 команд.

Ближайшие матчи КПЛ-2025

13 сентября:

"Алай" - "Талант" (Ош, стадион им. А. Суюмбаева, 19:30)

"Барс" - "Дордой" (Каракол, "Ынтымак Арена", 19:00)

14 сентября:

"Алга" - "Бишкек Сити" (Бишкек, стадион им. Д. Омурзакова, 19:30)

17 сентября, 22-й тур:

"Нефтчи" - "Абдыш-Ата" (Кочкор-Ата, 19:30)

Чемпионат Кыргызстана входит в решающую фазу, и каждое очко становится на вес золота.


Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
